اعتماد الخطوات التنفيذية لمشروع البرنامج الأوروبي للدعم الاقتصاد الليبي

أخبار ليبيا 24

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، عن اعتماد الخطوات التنفيذية للأنشطة الذي يتضمنها مشروع البرنامج الأوروبي للدعم الاقتصاد بليبيا، وكذلك الأليات التي يجب اتباعها للوصول إلى هدفه حسب كل الشرائح الموجه إليها هذا البرنامج.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التوجيهية للبرنامج الأوروبي للدعم الاقتصاد بليبيا الجمعة الماضية، وذلك بمشاركة وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي وسفير الاتحاد الأوروبي لليبيا ألان بو جيا، وسفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس لوفربر دو هيلن، ومسؤولين أخرين.

واستعرض المجتمعون، نتائج تنفيذ الأنشطة الجارية والتي تضمنت تفعيل صندوق ضمان الائتمان وتطوير مكتب معلومات الائتمان وتأسيس صناديق رأس مال المغامر، إضافة إلى نتائج المشروعات المتعلقة بتطوير كفاءة وزارة الاقتصاد والصناعة والخاصة بتنمية بيئة الأعمال وتحسين ترتيب ليبيا وفق تصنيف البنك الدولي.

وناقش المجتمعون، تطوير أعمال تسجيل الشركات (الشباك الموحد) وتأسيس مكتب مساعدات التجارية الليبي – الأوروبي، وتأسيس مكتب النمذجة الاقتصادية وتطوير مدرسة ريادة الأعمال عبر الإنترنت، بحسب ما نشرت البعثة الأوروبية على موقعها الإلكتروني.

ووفقا للبعثة، فإن جميع هذه المشروعات ستفضي إلى رقمنت وزارة الاقتصاد والصناعة، حيث جرى مناقشة نتائج أعمال المشروعات الممولة من الحكومة الفرنسية والمتمكنة في تأسيس أكاديمية البرمجة جنزور وتأسيس شهادة ريادة الأعمال بين الجامعات وغرف التجارة والصناعة.

وأوضحت البعثة، أن أهم أهداف مشروع هي دعم الاتحاد الأوربي للقطاع الخاص في ليبيا تتمثل في تعزيز قدرات المؤسسات الليبية من أجل التنمية الاقتصادية، حيث يعمل المشروع مع الوزارات الليبية للاقتصاد والمالية لتوفير مناخ أعمال أفضل.

ويهدف المشروع دعم منظمات المجتمع المدني الليبية الناشطة من أجل التمكن الاقتصادي للشباب والمرأة وخلق المؤسسات الناشئة، وتحسين الوصول إلى التمويل بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، بما في ذلك الأدوات المالية المبتكرة والتمويل الصغير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24