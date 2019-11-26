توحيد مرتبات الموظفين على طاولة المشري وبومطاري

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء، في لقاء جمعه بوزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري، بمقر المجلس في طرابلس، آلية وضع جدول مرتبات موحد لموظفي الدولة كافة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان، إن الطرفين ناقشا الميزانية العامة للعام القادم، وسبل تقليص الإنفاق في الباب الأول من الميزانية، ومتابعة سير الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات المتخذة بشأن معالجة التشوهات واستبدال الدعم السلعي بالنقدي.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول التداعيات الاقتصادية للاشتباكات المسلحة في تخوم طرابلس، وملف الجرحى وسُبل تسهيل الإجراءات المالية الخاصة بعلاجهم.

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