المشري ووزير المالية يناقشان التداعيات الاقتصادية بطرابلس

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء بمقر في طرابلس، مع وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري، التداعيات بالعاصمة ملف الجرحى.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إن اللقاء تناول ما وصفها بـ”التداعيات الاقتصادية للعدوان الغاشم على العاصمة طرابلس”، وناقش ملف الجرحى وسُبل تسهيل الإجراءات المالية الخاصة بعلاجهم.

وذكر المكتب، أن الاجتماع ناقش الميزانية العامة للعام القادم، وسبل تقليص الإنفاق في الباب الأول من الميزانية وآلية وضع جدول مرتبات موحد لموظفي الدولة كافة، إضافة إلى متابعة سير الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات المتخذة بشأن معالجة التشوهات واستبدال الدعم السلعي بالنقدي.

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