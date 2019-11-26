“الوطنية للنفط” تسعى لإحداث تحول رقمي بالقطاع

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، مع مسؤولين بشركة “ريبسول” الإسبانية بمدينة مدريد، سبل التعاون المشترك في مجال الطاقات المتجددة وبرامج تطوير حقول شركة “أكاكوس”.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر شركة “ريبسول”، خوسو جان ايماز، المدير التنفيذي للشركة، وتوماس جارسيا بلانكو، عضو مجلس إدارة الشركة للاستكشاف والإنتاج، ومسؤولين ليبيين، حيث تناولوا مساهمة شركة “ريبسول” في برنامج التحول الرقمي للقطاع.

وبحسب بيان لـ”الوطنية للنفط”، فقد تم خلال الاجتماع استعراض الخطط المزمع تنفيذها خلال السنوات القادمة لزيادة القدرة الإنتاجية لحقول شركة أكاكوس، بالإضافة إلى التطرّق إلى سبل تطوير الحقول المكتشفة وغير المطوّرة – والتي تتميّز بطبيعة جيولوجية ومكمنية معقّدة وتُصنّف على أنّها ذات خامات ثقيلة- ودراسة إمكانية وضعها على الإنتاج، وذلك من خلال تطبيق أحدث التقنيات في هذا المجال.

واتفق الطرفان على إعداد برنامج عمل للبدء في تنفيذ مشروع تجريبي بحقل الشرارة النفطي لتوليد الطاقة الكهربائية التي يحتاجها الحقل اعتماداً على الطاقة الشمسية.

وشدّد صنع الله على أهمية الدور الذي تلعبه شركة ريبسول في تسريع التحوّل الرقمي في قطاع النفط والغاز في ليبيا، بما في ذلك مراقبة حفر الآبار عن بعد ومتابعة سير العمليات من خلال برامج مخصصة لذلك.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار خطط المؤسسة الوطنية للنفط في الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024، التي تهدف إلى زيادة الإنتاج والرفع من كفاءة الحقول النفطية، بما يساهم في تطوير قطاع النفط والغاز والنهوض بالاقتصاد الوطني.

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