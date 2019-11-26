بومطاري يعد بصرف مستحقات موظفي المعاهد المتوسطة

تعهّد وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري، خلال اجتماع مع رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني عادل الزنداح، ولجنة الميزانية بالوزارة، بإدراج مستحقات المنتسبين للمعاهد الفنية المتوسطة في ميزانية 2020.

وقالت إدارة التواصل بحكومة الوفاق في بيان، إن بومطاري وعد أيضا بتلبية المطالب الأخرى المتمثلة في العلاوات والترقيات، حيث أوضح رئيس الهيئة بأنه سيتم تفويض إدارات التعليم المتوسط بالترقيات حتى الدرجة التاسعة.

كما التقى الزنداح بوزير التعليم المكلف محمد عماري، واستعرض أمامه مطالب المنتسبين للمعاهد الفنية المتوسطة والمتمثلة في صرف علاوة الحصة أسوة بزملائهم في التعليم العام، وصرف المرتبات المتأخرة لسنة 2016.

ولفتت إدارة التواصل إلى أن الزنداح استعرض الخطوات التي اتخذتها الهيئة بشأن المرتبات وإحالة الملاك الوظيفي إلى وزارة العمل و التأهيل، وبيانات الذين لم يتقاضوا مرتباتهم من الهيئة للجنة الدائمة لترشيد المرتبات.

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