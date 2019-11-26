بعد القبض على رجل الأعمال المالطي.. الكشف عن شخصيات ليبية متورطة في اغتيال الصحفية “جاليزيا”

أخبار ليبيا 24 – خاص

عادت قضية تهريب النفط الليبي إلى الواجهة بعد إلقاء الشرطة المالطية القبض على رجل الأعمال المالطي البارز، “يوغين فرينتش” يوم الأربعاء الماضي، وذلك على خلفية تورطه في اغتيال مراسلة التحقيقات، الصحفية “دافني كاروانا جاليزيا”.

وقالت وكالة “سبوتنيك” الروسية، في تقرير لها إن اسم فينيتش موجود في الوثائق المسربة كمصدر للدخل للشركات المذكورة في فضيحة أوراق بنما، مشيرة إلى أنها الفضيحة المالية كانت تحقق فيها الصحفية كاروانا جاليزيا قبل وفاتها، وزعمت أن السياسيين المالطيين وبعض الشخصيات كانوا متورطين بقضايا فساد وتهريب النفط الليبي.

ووفق سبوتنيك ، يدير رجل الأعمال المالطي، شركة لإنتاج الطاقة، ويترأس مجموعة “توماس جروب” ومجموعة أعمال واستثمارات ضخمة في مالطة، لافتة إلى أن “وحدة التحليل الاستخباراتي الاقتصادي” أفادت بأنه يملك شركة تدعى “17 بلاك”، بحسب “بي بي سي”.

وأشارت الوكالة الروسية، إلى أن وسائل الإعلام الليبية، أن الصحفية كشفت عن شخصيات، منها ليبية “من غرب البلاد، ثبت تورطها بتهريب النفط الليبي بطريقة غير مشروعة خارج البلاد، عن طريق إيطاليا ومالطا، مؤكدة أنه بعملية الاغتيال تم إغلاق جانب كبير من القضية، أو من المعلومات التي كانت بحوزتها.

وبحسب موقع “البيان” الإمارتي، فإن أغلب موارد النفط الليبية تهرب عن طريق القسم الغربي من البلاد، من خلال الحدود البرية التونسية، وكذلك عن طريق البحر من خلال مالطا وإيطاليا، وبحسب الأرقام تخسر ليبيا ما يقارب 750 مليون دولار سنويا بسبب عمليات تهريب النفط.

وكان مكتب النائب العام التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، أمر في التاسع من فبراير 2019م بضبط واعتقال 103 شخص ثبت تورطهم بتهريب النفط الليبي بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى تجميد حساباتهم البنكية، بعد اكتسابهم أموالا طائلة وغير مشروعة دخلت إلى حساباتهم المصرفية، حيث تضمنت القائمة أسماء أصحاب محطات وقود تتعامل مع حكومة الوفاق.

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