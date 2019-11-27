صنع الله ومدير “ريبسول” يبحثان أوجه التعاون المشترك

بحث رئيس

المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع المدير التنفيذي لشركة

“ريبسول” “جان ايمار”، أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقة

البديلة، والبرامج المقترحة، لتطوير حقول شركة أكاكوس النفطية.

واستعرض الطرفان خلال لقائهما في إسبانيا،

الثلاثاء، الخطط المزمع تنفيذها خلال السنوات القادمة، لزيادة القدرة الإنتاجية

لحقول شركة أكاكوس، ومساهمة الشركة في برنامج التحول الرقمي للقطاع، وفق مانشر على

الصفحة الرسمية للوطنية للنفط.

وتطرّق

الاجتماع إلى سبل تطوير الحقول المكتشفة وغير المطوّرة والتي تتميّز بطبيعة

جيولوجية ومكمنية معقّدة ودراسة إمكانية وضعها على الإنتاج.

وفي ذات

السياق اتفق صنع الله و “ايمار” على إعداد برنامج عمل للبدء في تنفيذ

مشروع تجريبي بحقل الشرارة النفطي لتوليد الطاقة الكهربائية التي يحتاجها الحقل

اعتماداً على الطاقة الشمسية.

يشار إلى أن

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله كان قد بحث في ديسمبر العام الماضي مع

المدير التنفيذي لشركة “ريبسول” “جان ايمار” سبل التعاون

المشترك في مجال الاستكشاف والتصنيع.

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