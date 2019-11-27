ثروات ليبيا “ممول” رئيسي للحرب الدائرة

دعا رئيس مجلس إدارة سوق المال الليبي بشير عاشور كافة الأطراف إلى وقف الاقتتال وتوحيد الجهود لضمان الاستقرار في ليبيا وقال عاشور وفقا لتقديراته أن الثروات في ليبيا هي المحرك الرئيسي للحرب الدائرة منذ 8 أعوام.

وأشار رئيس إدارة سوق المال إلى تطلعات قطاع الطاقة لجذب استثمارات وتنفيذ مشروعات تنمية بقيمة 12 مليار دولار خلال الـ 5 سنوات المقبلة، داعيا لإحلال السلام مؤكدا على أن حجم الثروات يكفي الأطراف المحلية والدولية عن طريق الاستثمار.

وأضاف عاشور أن سوق المال والمصرف المركزي يعملان على تنفيذ خطة لإصدار قانون صكوك الاستثمار الإسلامية والسيادية لضمان تمويل بعض المشروعات المتعلقة بقطاع الطاقة والتنمية.

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