الخطوط التونسية تعتزم تسريح 400 موظف

تعتزم شركة الخطوط التونسية المملوكة للدولة تسريح موظفين عاملين لديها العام المقبل؛ سعيا لحل ضغوطات مالية تواجهها وفقا للمدير العام للشركة إلياس المنكبي.

ويبلغ عدد العاملين المعتزم تسريحهم 400 موظف بحسب تصريحات المنكبي، حيث تسبب الوضع المالي الصعب للشركة بتأخر رحلات عن موعدها بالإضافة إلى تراجع مستوى الخدمات ناهيك عن وقف تشغيل طائرات بسبب نقص قطع الغيار.

وأكد المنكبي أن الحكومة وافقت على خطة التسريح في الوقت الذي أحبطت فيه مساعيها بتقليص المشاكل التي تواجه خطوط بحوزتها أسطول يتكون من 27 طائرة، وقوة عمل “ضخمة” قوامها 8 آلاف موظف.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الإصلاحات الاقتصادية المعتزم تطبيقها في إطار احتواء خسائر الشركات المملوكة للدولة، والتي وصلت إلى حوالي ملياري دولار العام الماضي

يذكر أن شركة الطيران التونسية تتكبد خسائر متواصلة منذ الإطاحة بحكم زين العابدين بن علي في 2011 عدا عن أنها تواجه منافسة كبيرة في ظل مفاوضات تجريها الدولة للتوصل إلى اتفاق سماوات مفتوحة مع الاتحاد الأوروبي.

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