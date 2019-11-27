وقف الإنتاج بحقل الفيل بسبب الأعمال العسكرية

المؤسسة الوطنية للنفط تعلن وقف الإنتاج بحقل الفيل النفطي بسبب تواصل الأعمال العسكرية بالمنطقة
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قناة 218 الليبية
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