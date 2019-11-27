اقتصاد

وقف الإنتاج بحقل الفيل بسبب الأعمال العسكرية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

المؤسسة الوطنية للنفط تعلن وقف الإنتاج بحقل الفيل النفطي بسبب تواصل الأعمال العسكرية بالمنطقة

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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