اقتصاد

تكريم رئيس شركة “الحديد والصلب” في تونس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشارك رئيس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمد الفقيه في قمة الصلب العربي بدورتها 14 التي تنظمها تونس بحضور شركات عالمية وعربية.

وأعلنت الشركة عن تكريم الفقية بلقب “رجل الصناعات والصلب العربي للعام 2019” ووفقا للقائمين على القمة فإن اختيار رئيس الشركة الليبية للحديد والصلب جاء نتيجة الجهود المبذولة وسط الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها ليبيا منذ سنوات، كما تزامن مع افتتاح مرافق وخطوط إنتاج جديدة، مشيرة إلى أن إدارة الشركة الليبية رفعت صادراتها لدول عدة بينها مصر والجزائر.

وكانت الشركة قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن توقيعها اتفاقية تعاون مع شركة “جيمكوم” التركية لتطوير القدرة الكهربائية لمصنع الصلب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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