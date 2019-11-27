تكريم رئيس شركة “الحديد والصلب” في تونس

يشارك رئيس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمد الفقيه في قمة الصلب العربي بدورتها 14 التي تنظمها تونس بحضور شركات عالمية وعربية.

وأعلنت الشركة عن تكريم الفقية بلقب “رجل الصناعات والصلب العربي للعام 2019” ووفقا للقائمين على القمة فإن اختيار رئيس الشركة الليبية للحديد والصلب جاء نتيجة الجهود المبذولة وسط الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها ليبيا منذ سنوات، كما تزامن مع افتتاح مرافق وخطوط إنتاج جديدة، مشيرة إلى أن إدارة الشركة الليبية رفعت صادراتها لدول عدة بينها مصر والجزائر.

وكانت الشركة قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن توقيعها اتفاقية تعاون مع شركة “جيمكوم” التركية لتطوير القدرة الكهربائية لمصنع الصلب.

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