مجلس النواب يدرس إعداد مشروع قانون مرتبات العاملين بالدولة الليبية

عُقِد الأربعاء، الاجتماع التحضيري الأول للجنة المكلفة بموجب قرار رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس رقم (64) لسنة 2019، بشأن إعداد مشروع قانون مرتبات العاملين الوطنيين بالوظيفة العامة.

وترأس الاجتماع رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة “عبد المنعم بالكور”، وبحضور مندوبين عن مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة ومجلس التخطيط الوطني، ووزارات التخطيط والمالية والاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني.

أوضح المكتب الإعلامي بالمجلس، أن الاجتماع يهدف إلى إعداد مشروع قانون مرتبات العاملين بالدولة الليبية، بشكل يُراعي العدالة الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للأفراد، ولتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهم.

