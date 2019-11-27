مزارع طَمُوح يدخل “البونيكام” إلى السوق الليبي

زار فريق مكون من رئيس قسم الإرشاد الزراعي بمدينة سبها، يرافقه عدد من المزارعين في جولة تفقدية مزرعة مغايرة، في وادي البوانيس حيث قام مالك المزرعة “عادل مادي” باستزراع نبات البونيكام منذ سنوات مسجلا معدلات إنتاج ونسبة نجاح عالية.

ويعد البونيكام علفا حيوانيا ذو عائد اقتصادي مجزي وتتزايد فرص نجاحه في السوق عاما بعد آخر ويمتاز بقلة استهلاكه للمياه وتحمله لدرجات الحرارة العالية.

من جهته طالب “عبدالله الساعدي” رئيس قسم الإرشاد الزراعي سبها؛ بضرورة دعم وتشجيع مثل هذه التجارب الناجحة، باعتبار أن التوجه لزراعة النباتات غير المستهلكة للمياه، هو توجه عالمي.

ولاقى البونيكام إقبالا من مربي المواشي الذين لاحظوا زيادة إدرار الحليب لدى الماشية بسبب احتوائه على عناصر البروتين والفوسفور والكالسيوم.

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