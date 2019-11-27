المؤسسة الوطنية للنفط توقف إنتاج حقل الفيل بعد قصفه طيران حفتر له

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى

صنع الله، الأربعاء، وقف الإنتاج بحقل الفيل النفطي، بعد تعرضه لغارات جوية شنتها

طائرات حفتر.

ودعا صنع الله، إلى وقف العمليات

العسكرية بالحقل، مؤكداً وقف الإنتاج لحين انتهاء التصعيد العسكري في المنطقة.

بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للمؤسسة.

وأوضح صنع الله، أن الغارات استهدفت

البوابات الرئيسية للحقل، بالإضافة لمجمع سكني مخصص لموظفي المؤسسة، مشيراً إلى

نقل جميع الموظفين إلى أماكن آمنة من أجل حمايتهم.

يذكر أن المنطقة العسكرية سبها بقيادة

الفريق ركن علي كنّة أعلنت، الأربعاء، سيطرتها على حقل الفيل جنوب غرب سبها.

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