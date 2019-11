«الفقيه» يتحصل على لقب رجل صناعة الحديد والصُلب العربي للعام 2019

قررت الأمانة العامة للاتحاد العربي للحديد والصلب أختيار رئيس الشركة الليبية للحديد والصلب السيد الفقيه وتكريمه بلقب “رجل صناعة الحديد والصلب العربي للعام 2019”.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الاختيار يأتي نظير جهده المبذول في صناعة الحديد والصلب زهاء 4 عقود، ولجهوده في قيادة الشركة الليبية للحديد والصلب في أصعب ظروف مرت بها وذلك منذ سنة 2011م، وبتمكنه من التغلب على كثير من المشاكل والعقبات، بل واستطاع بإدارته تشغيل كافة المصانع وافتتاح مصانع ومرافق جديدة، وتوسعته لسوقي الشركة المحلي والخارجي، بحسب الشركة الليبية للحديد والصُلب.



واستلم درع التكريم نيابة عن المُكرم الذي حالت ظروف قاهرة دون حضوره لهذا التكريم، مسؤول الإعلام بالشركة السيد محمد الخمارية، حيث شكر الأمانة العامة للاتحاد على هذه المنقبة والتكريم والتي عدّها تكريما لكل العاملين بالشركة خصوصا والدولة الليبية عموما.

