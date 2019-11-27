توقع اتفاقيه بين غرفة التجارة طبرق ونظيرتها بالجيزة لتسهيل فتح حسابات بنكيه لرجال الأعمال

أ×بار ليبيا 24 – خاص

وقع رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طبرق محمد منصور الصالحين اتفاقية التآخي مع رئيس غرفة التجارة والصناعة الجيزة بجمهورية مصر العربية عادل عبدالفتاح بحضور رئيس الغرفة الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري ورجال أعمال من الجانب الليبي ورجال أعمال من الجانب المصري .

وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم الأربعاء على أهمية سلامة المواطن و المساعي لإلغاء رسوم دخول المسافرين، فى إطار اتفاقية التعاون التجاري بين البلدين .

و تمحورت الاتفاقية بضرورة حل مشكلة مرور المسافرين بين البلدين وفرض رسوم مالية على المسافرين الليبيين والتي تقدر بــ 350 جنية مصري وما يعادلها بالليبي ذهابا وعودة .

وتطرقت الاتفاقية لمشاكل النقل والسيارات الليبية المجهزة لنقل البضائع والتنسيق على إرجاع حركة الترانزيت بين البلدين عبر ميناء طبرق التجاري .

وبحث الطرفين آلية لتسهيل فتح حسابات بنكيه لرجال الأعمال الليبيين والمصريين في البلدين، إضافة إلى تشكيل لجان مشتركة لحل جميع المشاكل العالقة بين الجانبين، وأيضا منها الاستثمارات والتجارة والصناعة .

وفى ختام الزيارة أتفق الجانبين على الاهتمام بسلامة مرور المواطن من الطرفين ومحاولة إقناع السلطات بإلغاء رسوم الدخول والخروج .

كما اتفق الجانبين على إقامة معرض للمنتجات المصرية خلال الفترة القادمة فى مدينة طبرق، وسيصاحب المعرض زيارة وفد من غرف التجارة المصرية لليبيا مدة المعرض لعقد بعض الاتفاقيات والعقود من الجانبين .

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