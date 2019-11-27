الدولار الأمريكي يكسر حاجز الـ4 دينار بالسوق السوداء

سجلت السوق الموازية، هبوطا جديدا في سعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال ختام التعاملات المسائية لليوم الثالث على التوالي، ليكسر الدولار الأمريكي حاجز الـ4 دينار.

وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير في العاصمة طرابلس لهذا اليوم، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة:

-الدولار =4.00دينار

– الدولار حوالة تركيا/دبي= 4.02 دينار

– الدولار بشيك المصدق =4.08 الجمهورية

– الدولار بشك المصدق =4:010 التجارة والتنميه

-اليورو =4.36 دينار

-الباوند =5.05 دينار

-بطاقات 500$ دولار =3.60 دينار

-بطاقات 10الف دولار =3.70 دينار

-100دينار ليبي =72 دينار تونسي

-100 دينار تونسي =138دينار ليبي

-100دينار ليبي =400 جنيه مصري

-الذهب المسبوك =138 دينار للجرام

-الذهب الكسر عيار 135.5=18 دينار للجرام

-الفضة الكسر =1.65 دينار للجرام.