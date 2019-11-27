بعد الهجوم المسلح.. شركة مليتة: كافة مستخدمي حقل الفيل بخير

أخبار ليبيا24

وجهت شركة مليتة للنفط والغاز رسالة طمأنة إلى أهالي المستخدمين بحقل الفيل وكافة المواطنين بعد الهجوم المسلح الذي تعرض له الحقل في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان على فيسبوك إن كافة المستخدمين بالحقل بخير ولم يتعرضوا لأي أذى، مشيرة إلى أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ولجنة إدارة شركة مليته للنفط والغاز يتابعون الأحداث الجارية بحقل الفيل.

وذكرت الشركة، أن اجتماع لجنة الطوارئ منعقد منذ بداية الأحداث بالحقل، وذلك لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل سلامة المستخدمين.

وهاجمت مجموعة مسلحة حقل الفيل النفطي في وقت سابق اليوم الأربعاء، وقد أكد الجيش الوطني تمكّنه من طردهم وتدمير آلياتهم.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش نجح في طرد المسلحين الذين هجموا على حقل الفيل النفطي، ويقوم حاليًا بتأمينه.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو استهدف القوات المهاجمة التي دخلت الحقل النفطي، وتقوم القوات البرية بتمشيط المنطقة بعد طرد المسلحين منه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24