وصول 1700 طن من غاز الطهي إلى ميناء بنغازي

وصلت إلى ميناء بنغازي ناقلة المحروقات “تازربو” حاملة على متنها 1700 طن من غاز الطهي.

وسبقت “تازربو” ناقلة المحروقات “كاب” التي رست على الرصيف النفطي وانتهت من تفريغ حمولتها المتمثلة في 34 مليون لتر من الديزل.

وكان مسؤولو الرصيف النفطي بنغازي التابع لشركة البريقة لتسويق النفط قد أعلنوا عن وصول شحنتي بنزين 95 مطلع الأسبوع الجاري وصلت إحداهما على ناقلة النفط “نورديك أجانتا” بحمولة قدرها 40 مليون لتر.

يُشار إلى أن الميناء يشهد استقرارا وحركة منتظمة في دخول السفن ووفقا لبيانات إدارة الميناء فقد دخلت 125 سفينة وناقلة نفط خلال الربع الثالث من العام الجاري.

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