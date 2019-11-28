اقتصاد

“اقتصاد الوفاق” تشارك باجتماعات منظمة التعاون الإسلامي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق علي العيساوي في أعمال الدورة 35 للجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي الكوميسك والتي تنظمها اسطنبول هذه الأيام.

ووفقا للمكتب الإعلامي للوزارة إن مشاركة العيساوي تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع الدول الأعضاء بالأخص الأنشطة الغذائية والصناعية بالإضافة لتنمية دور القطاع الخاص لضمان تنوع الاقتصاد الليبي.

وكان العيساوي قد شارك الأيام الماضية في اجتماعات نظمها الاتحاد الأوروبي ومنظمة خبراء فرنسا اعتمد خلالها الخطوات التنفيذية للأنشطة التي يتضمنها مشروع دعم التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة وصولا إلى اعتماد الآليات وطرق التنفيذ، واستعرض اللقاء الليبي الأوروبي أيضا خطوات تفعيل صندوق رأس المال المخاطر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك