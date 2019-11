«العيساوي» يُشارك في أعمال جلسة منظمة التعاون الإسلامي

«»شارك وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق “علي العيساوي” والوفد المرافق له، في أعمال الجلسة الوزارية الـ35 للجنة الدئمة للتعاون التجاري و الاقتصادي لمنظمة التعاون الاسلامي “الكومسيك”.

وانطلقت أعمال الدورة الوزارية، الخميس، في مدينة إسطنبول بتركيا، بمشاركة وزراء التجارة والاقتصاد للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وافتتح الجلسة الوزارية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بصفته رئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الاسلامي.

وأكد “أردوغان” في كلمته، على ضرورة أن يثق العالم الإسلامي بنفسه ويدرك حجم قوته، وفق قوله.

وأضاف:

علينا أن نثق وندرك حجم قوتنا كدول أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

ونقل المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والصناعة الليبية، عن العيساوي تأكيده، حرص ليبيا على المشاركة في اجتماعات الكومسيك بهدف تنمية وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الأعضاء وتعزيز النظم الغذائية المستدامة في البلدان الإسلامية والشراكة الصناعية ودور القطاع الخاص في تعزيزها بين دول المنظمة.

