افتتاح معمل خياطة بطرابلس لتمكين المرأة ودعمها

أعلنت وزارة العمل والتأهيل التابعة للحكومة المؤقتة الخميس، افتتاح معمل تفصيل وخياطة بطرابلس، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم المرأة وتمكينها.

ويأتي إنشاء المعمل بناء على اتفاق موقع مع مؤسسة “كيّو ايّ زدّ” الألمانية التي سبق أن قامت بتدريب عدد من الباحثات عن العمل في مجالات تصنيع الأغذية بتونس.

من جهتها أكدت الوزارة أن المعمل الذي افتتحه وزير العمل المهدي الأمين سيعمل على تدريب الباحثات عن العمل على مهن الحياكة والتطريز والخياطة تحت إشراف خبراء دولة معتمدة.

الجدير بالذكر أن الافتتاح كان بحضور نخبة من الخبراء والمختصين بمعمل التفصيل والخياطة بالمركز الليبي الكوري لمهن البناء والتشييد.

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