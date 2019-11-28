انطلاق فعاليات برنامج بناء لريادة الأعمال بإسطنبول

انطلقت بمدينة إسطنبول التركية صباح الخميس، فعاليات برنامج “حاضنة بناء” لريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ليبيا.

ويهدف البرنامج وفق القائمين عليه؛ إلى إنشاء حاضنة لرواد الأعمال في ليبيا واحتضان سبعين مشروعا على مستوى ليبيا، بمبادرة بين البرنامج الليبي للإدماج والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسريك).

وحضر الافتتاح وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق علي العيساوي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي بندر الحجار، وسفير ليبيا في تركيا عبد الرزاق مختار، إلى جانب عدد من المسؤلين من المؤسسات والهيئات الداعمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار