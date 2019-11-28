اقتصاد

انطلاق فعاليات برنامج بناء لريادة الأعمال بإسطنبول

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

انطلقت بمدينة إسطنبول التركية صباح الخميس، فعاليات برنامج “حاضنة بناء” لريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ليبيا.

ويهدف البرنامج وفق القائمين عليه؛ إلى إنشاء حاضنة لرواد الأعمال في ليبيا واحتضان سبعين مشروعا على مستوى ليبيا، بمبادرة بين البرنامج الليبي للإدماج والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسريك).

وحضر الافتتاح وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق علي العيساوي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي بندر الحجار، وسفير ليبيا في تركيا عبد الرزاق مختار، إلى جانب عدد من المسؤلين من المؤسسات والهيئات الداعمة.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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  • جايكم اللي حيمسح مهازلكم ويغسل عاركم ويدفن مشاريعكم ، لأنكم حرايمية تجار بأموال الليبيين سواء مليشيات والا حكومة الهفاك

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