بومطاري يعرض لمعيتيق أسباب تأخر الترتيبات المالية

عرض وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، خلال اجتماع مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، الخطوات المتخذة لإعداد الترتيبات المالية للعام 2020.

وتطرق بومطاري خلال اللقاء الذي عُقد صباح أمس الخميس، إلى أسباب تأخير الترتيبات المالية للعام المُقبل، إضافة إلى آلية صرف المخصصات المالية للوزارات والمصالح والهيئات التابعة للوفاق للعام الجاري.

وناقش النائب مع الوزير آلية صرف المخصصات المالية للوزارات والمصالح والهيئات التابعة لحكومة الوفاق للسنة الحالية 2019 الى جانب التأكيد على متابعة صرف المرتبات في مواعيدها.

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