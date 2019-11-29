اقتصاد

بومطاري يعرض لمعيتيق أسباب تأخر الترتيبات المالية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عرض وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، خلال اجتماع مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، الخطوات المتخذة لإعداد الترتيبات المالية للعام 2020.

وتطرق بومطاري خلال اللقاء الذي عُقد صباح أمس الخميس، إلى أسباب تأخير الترتيبات المالية للعام المُقبل، إضافة إلى آلية صرف المخصصات المالية للوزارات والمصالح والهيئات التابعة للوفاق للعام الجاري.

وناقش النائب مع الوزير آلية صرف المخصصات المالية للوزارات والمصالح والهيئات التابعة لحكومة الوفاق للسنة الحالية 2019 الى جانب التأكيد على متابعة صرف المرتبات في مواعيدها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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