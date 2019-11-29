اقتصاد

العيساوي والكبير يفتتحان برنامجاً لدعم 70 مشروعاً

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتح وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق علي العيساوي أعمال برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا بمشاركة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

ويهدف البرنامج الذي أطلق أمس في إسطنبول تحت شعار”حاضنة بناء” إلى دعم 70 مشروعا متوسطا وصغيرا سيتم دعمهم من البرنامج الليبي للاندماج والتنمية والبنك الإسلامي للتنمية ومركز الأبحاث الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية “سيسريك”.

ويشارك العيساوي هذه الأيام في أعمال الدورة 35 للجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي “الكوميسك” والتي تنظمها إسطنبول هذه الأيام.

وتأتي المشاركة الليبية في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع الدول الأعضاء بالأخص الأنشطة الغذائية والصناعية بالإضافة لتنمية دور القطاع الخاص لضمان تنوع الاقتصاد الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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