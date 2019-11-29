العيساوي والكبير يفتتحان برنامجاً لدعم 70 مشروعاً

افتتح وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق علي العيساوي أعمال برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا بمشاركة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

ويهدف البرنامج الذي أطلق أمس في إسطنبول تحت شعار”حاضنة بناء” إلى دعم 70 مشروعا متوسطا وصغيرا سيتم دعمهم من البرنامج الليبي للاندماج والتنمية والبنك الإسلامي للتنمية ومركز الأبحاث الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية “سيسريك”.

ويشارك العيساوي هذه الأيام في أعمال الدورة 35 للجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي “الكوميسك” والتي تنظمها إسطنبول هذه الأيام.

وتأتي المشاركة الليبية في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع الدول الأعضاء بالأخص الأنشطة الغذائية والصناعية بالإضافة لتنمية دور القطاع الخاص لضمان تنوع الاقتصاد الليبي.

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