الراحلة تفتتح مصنعاً جديداً في بنغازي

افتتحت شركة الراحلة للخدمات النفطية أمس الخميس مصنع خزانات الوقود في منطقة سيدي فرج ببنغازي بحضور رئيس إدارة الشركة صلاح العبيدي ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري وعدد من المسؤولين.

وفي تصريح سابق للعبيدي كشف فيه لـ 218 أن الراحلة تخطط لإنشاء مصنع للزيت بمنطقة رأس المنقار مشيرا إلى أن الشركة ستسهم في مشاريع استراتيجية استثمارية جديدة بقيمة 1.6 مليار دينار بمدينة طبرق خلال الفترة المقبلة من شأنها تشغيل 2000 باحث عن العمل.

وتعد الراحلة واحدة من شركات توزيع الوقود المعتمدة من شركة البريقة لتسويق النفط ولديها محطات منتشرة في عموم ليبيا بالإضافة لسيارات نقل الوقود وتسعى لزيادة نشاطها عبر تنمية أصولها.

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