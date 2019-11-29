اقتصاد

“اقتصاد المؤقتة” ترفض مشروعاً مصرياً في طبرق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفض وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة منير عصر طلب رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة بشأن إقامة معرض دائم للمنتجات المصرية بمدينة طبرق في إطار التعاون المشترك بين غرفة التجارة في محافظة الجيزة والغرفة التجارية بالمدينة.

وأوضح عصر أسباب الرفض مستندا إلى القانون الصادر في عام 2012 الذي يمنع القيام بأعمال تجارة التجزئة أو الجملة لصالح الأجانب موضحة بأن أعمال استيراد السلع والبضائع مقتصرة على الليبيين.

وأشار عصر في كتابه إلى أن الوزارة لا تمانع بإقامة معرض للمنتجات في إطار القوانين واللوائح الليبية المنظمة للمعارض والأخذ بعين الاعتبار الأعراف الدولية التي لا تتجاوز فيها أيام المعرض للترويج بين أي طرفين مدة شهر واحد فقط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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