بعد سنوات من التوقف.. الصومال يستأنف تصدير الموز

قامت وزارة الزراعة الصومالية، بتصدير الشاحنة الأولى من الموز إلى دول السعودية وتركيا.

جاء ذلك بعد استئناف تصدير الموز للمرة الأولى، منذ سنوات إثر إحياء قطاع الموز الصومالي المعروف عالميًا.

وشارك وزير الزراعة للحكومة الفيدرالية، رفقة نائب وزير المواني والنقل البحري بالصومال، وممثل غرفة التجارة وعدد من مديري المؤسسات التجارية في مشروع استئناف تصدير الموز إلى السعودية بعد 4 سنوات من توقفه.

ونوه وزير الزراعة والري للحكومة الفيدرالية في مناسبة لتصدير الموز، عُقِدت بميناء مقديشو، بأن هذه خطوة إيجابية ترفع معنويات المزارعين وتشجعهم على تهيئة مساحات واسعة من بساتينهم لزراعة الموز، الأمر الذي يساهم في نمو اقتصاد البلاد وارتفاعه بشكل ملحوظ، وفق قوله.

وطالب الوزير المزارعين بالتوجه إلى رعاية الموز الحافظ على جودته وزيادة المحصول الزراعي بشكل كبير ليحظى البلاد باعتماد ذاتي في مجال الغذاء وتنميتها.

يُذكر أن التصدير توقف بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 1991، واقتصر أمر الموز على الاستهلاك المحلي ومن ثم تراجعت زراعته، بعد ما كان يحتل المركز الثاني عندما كانت الحكومة العسكرية تصدره إلى الأسواق العالمية قبل الإطاحة بها في عام 1991.

#SNTV #Dhoofinta #Mooska. Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo dib u bilowday dhoofinta #Mooska.soo jeediye Xabiib Axmed Cali Gepostet von Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed am Mittwoch, 27. November 2019

