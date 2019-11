«العيساوي» يبحث مع نظيرته التركية أوجه التعاون بين البلدين

عقد وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق “علي العيساوي”، لقاءً ثنائيًا، مع نظيرته وزير التجارة التركية، بمدينة إسطنبول.

وجاء اللقاء على هامش الجلسة الوزارية الـ35 للجنة الدائمة للتعاون التجاري و الاقتصادي لمنظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك”.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههما.

كما تطرق اللقاء إلى رجوع كافة الشركات التركية العاملة في ليبيا لاستكمال أعمالها، واستئناف الاتصالات بشأن اتفاقيتي الشراكة والتبادل الحر وأعمال اللجنة المشتركة.

