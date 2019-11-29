انطلاق المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي الأول في القاهرة

أشار المشاركون ضمن أعمال المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي الأول خلال جلسة التجارة البينية والخدمات عربياً أفريقياً إلى أهمية التوجه إلى الاستثمار في أفريقيا باعتبارها مستقبل الاقتصاد العالمي والتركيز بالأخص على مجال الطاقة.

واستُعرض خلال الجلسة سبل تعزيز التجارة البينية العربية الأفريقية بالإضافة إلى التركيز على حل الصعوبات والعراقيل التي تواجه تحقيق التنمية العربية الأفريقية والتغلب عليها.

فيما قالت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس سامية صالح، بوجوب التركيز على الاستثمارات المجتمعية في أفريقيا، فضلاً عن الاستثمار في التعليم والصحة والبيئة والثقافة.

وقال المشاركون خلال جلسة الأمن الغذائي العربي الأفريقي ضمن أعمال المؤتمر إن أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية هو الأمن الغذائي والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالمياه، منوهين على أن التعاون العربي الأفريقي يعد من أقوى سبل تحقيق الأمن الغذائي والمائي، فيما أبدى رئيس المجلس العربي للمياه رأيه حول الموضوع قائلا إن الدول العربية تواجه تحديات تتعلق بندرة المياه فضلاً عن توفير الأمن الغذائي والمشكلات البيئية المتصاعدة، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على المياه يأتي من ازدياد عدد السكان وموجات الجفاف، مؤكدا على ضرورة فرض نظام جديد للتعامل مع الموارد المائية يقوم على الحوكمة الرشيدة.

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