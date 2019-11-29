تراجع جديد للدولار الامريكي في تعاملات السوق السوداء

سجلت السوق الموازية، تراجعا جديدا في سعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال التعاملات المسائية بعد أن كسر الدولار حاجز الـ4 دينار قبل يومين، ليعاود من جديد لموجة الانخفاض.

وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير في العاصمة طرابلس لهذا اليوم، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة:

من_غرفة_الوتساب_والفايبر

-الدولار =3.96.5 دينار

-الدولار حوالة تركيا/دبي= 3.98.5 دينار

-دولار بشيك المصدق =4.08 دينار مصرف الجمهورية

-دولار بشك المصدق =4:10 دينار مصرف التجارة والتنميه

-اليورو =4.35 دينار

-الباوند =5.05 دينار

-بطاقات 500$ دولار =3.60 دينار

-بطاقات 10الف دولار =3.70 دينار

-100دينار ليبي =72 دينار تونسي

-100 دينار تونسي =137دينار ليبي

-100دينار ليبي =400 جنيه مصري

-الذهب المسبوك =138.5 دينار للجرام

-الذهب الكسر عيار 135.5=18 دينار للجرام

-الفضة الكسر =1.65 دينار للجرام.