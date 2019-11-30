ليبيا: إيني والوطنية للنفط تنظمان ورشة عمل حول أخطار كبريتيد الهيدروجين

نظمت شركة إيني – شمال إفريقيا والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ورشة عمل بعنوان “مخاطر غاز كبريتيد الهيدروجين في المناطق الصناعية.”

وأقيمت الورشة في مجمع ملّيتة الصناعي تحت إشراف إدارة الصحة والسلامة والبيئة بشركة ملّيتة للنفط والغاز، حسب بيان نشرته الشركة التي تجسد شراكة بين مؤسسة النفط وإيني الخميس.

“وهدفت الورشة إلى تكثيف الجهود من أجل تطوير كل المهارات والأنظمة والإجراءات التنفيذية المناسبة للتأكيد من إدارة أخطار غاز كبريتيد الهيدروجين وكذلك اتخاذ التحوطات بشكل فعال وفقا للأسس والقواعد المعمول بها في شركة ملّيتة للنفط والغاز،” حسب البيان.

المصدر: وكالة نوفا

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