“مالية الوفاق” تؤكد على ضرورة إيداعات الجباية العامة

دعا مدير إدارة المراقبين الماليين في وزارة المالية بحكومة الوفاق صالح الرفاعي في كتاب وجهه لكافة المراقبين الماليين في الجهات العامة إلى التقيد بالقانون المالي للدولة بشأن جباية الإيرادات.

وشددت الوزارة في كتابها على ضرورة توريد ما تمت جبايته في حساباتها بمصرف ليبيا المركزي أو فروعه وفقا للقوانين منوهة بضرورة عدم قيام الجهات العامة بما فيها الوزارات والجهات العامة بالتصرف في الأموال أو استخدامها في إجراء أي مدفوعات.

وفي الإطار نفسه كان قد طالب ديوان المحاسبة مطلع أكتوبر الماضي كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة بإقفال حساباتها المالية وإيقاف الخصم على اعتماداتها بحلول آخر يوم في شهر ديسمبر المقبل.

ونوه الديوان أصحاب هذه الجهات بأنه قد أوقف إجراء تعديلات على قرار المجلس الرئاسي رقم 357 بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام المالي 2019، كما ألغى تفويضات الترتيبات المالية للسنة المالية 2019 والتي لم تصرف حتى شهر ديسمبر.

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