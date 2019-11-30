اقتصاد

«السراج» يستعرض مراحل تنفيذ خطط تطوير قطاع النفط

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

جرى خلال لقاء سابق مناقشة سُبل تدبير تمويل إضافي للمؤسسة. [المجلس الرئاسي]

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، السبت بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن اللقاء تناول مراحل تنفيذ خطط تطوير قطاع النفط التي تُمكن المؤسسة من الرفع التدريجي للإنتاج وزيادة معدلات التصدير.

يأتي ذلك في حين، جرى خلال لقاء سابق، مناقشة سُبل تدبير تمويل إضافي للمؤسسة وتحديد ميزانية اعتبارية لتنفيذ برامج التطوير التي تشمل عمليات الإنتاج والاستكشاف وتكرير ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية.

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عين ليبيا

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تعليقات

  • اى نفط ياحمار ما انت بعته لاردوغان يدخل الموانئ النفطية بدون اذن محلى ويقبض كمان اثنين مليار دولار ياحمار ولكن من سوء حظك انك لست منتخبا ولا يخضع لك الجيش الوطنى القادر على سحق اى محتل او من يقترب من الشواطئ الليبية سيكون طعاما لذيذا للحيتان ودعم للثروةالسمكية

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  • عرف الشعب الليبى قيمة ثورة الفاتح التى طردت الاحتلال ونكبة فبراير التى اعادت الاحتلال والخوان وعلى الحكومة المؤقتة والجيش الوطنى العودة الى العلم الاخضر رمز السيادة الوطنية والتخلى عن علم نكبة فبراير رمز الخيانة والعمالة وعلى الشعب الليبى اعادة رفع العلم الاخضر فى مواجهة العلم الذى رفع عند بيع ليبيا للمحتل التركى واصبح رمز العار والخيانة

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