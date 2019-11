«السراج» يستعرض مراحل تنفيذ خطط تطوير قطاع النفط

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، السبت بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله. وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن اللقاء تناول مراحل تنفيذ خطط تطوير قطاع النفط التي تُمكن المؤسسة من الرفع التدريجي للإنتاج وزيادة معدلات التصدير. يأتي ذلك في حين، جرى خلال لقاء سابق، مناقشة سُبل تدبير تمويل إضافي للمؤسسة وتحديد ميزانية اعتبارية لتنفيذ برامج التطوير التي تشمل عمليات الإنتاج والاستكشاف وتكرير ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية.

