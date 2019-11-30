السراج يبحث مع صنع الله رفع إنتاج قطاع النفط وتطويره

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، صباح اليوم السبت بطرابلس، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله سبل رفع إنتاج وصادرات المؤسسة وتطويرها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن اجتماع السراج وصنع الله تناول مراحل تنفيذ خطط تطوير قطاع النفط التي تمكن المؤسسة من الرفع التدريجي للإنتاج وزيادة معدلات التصدير.

وقد جرى خلال اجتماع سابق بين الطرفين مناقشة سبل تدبير تمويل إضافي لمؤسسة النفط وتحديد ميزانية اعتبارية لتنفيذ برامج التطوير التي تشمل عمليات الإنتاج والاستكشاف وتكرير ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية.

وجاء هذا الاجتماع بعد يومين من اعتداء مجموعة مسلحة على حقل الفيل النفطي بحوض مرزق أدى إلى توقف الإنتاج بالحقل لعدة ساعات، وسط احتمالات كبيرة ترجح تبعية هذه المجموعة لحكومة الوفاق.

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