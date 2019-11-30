أسعار النفط تُعمّق خسائرها لأكثر من 4%

أنهت العقود الآجلة للنفط الأسبوع على خسائر تفوق الـ4% بسبب تجدد التوتر التجاري الصيني الأمريكي وزيادة حجم الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من حالة الهبوط فإن العقود الآجلة لخام برنت حققت مكاسب كبيرة بالمقارنة على أساس شهري مع نهاية أكتوبر الماضي مدعومة باحتمالية تمديد اتفاق خفض الإنتاج بين الدول الأعضاء في أوبك ودول أوبك بلاس المدعوم من روسيا

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند جلسة التسوية أمس “اثنين وستين دولارا وثلاثة وأربعين سنتا” للبرميل بقدر انخفاض بلغ دولارا وأربعة وأربعين سنتا أما العقود الآجلة للخام الأمريكي فقد سجلت “خمسة وخمسين دولارا وسبعة عشر سنتا للبرميل” بمقدار تراجع بلغ نحو 3 دولارات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية