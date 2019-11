مالية «الوفاق» تُحذر كافة الوزارات والمصالح الحكومية من التصرف في إيراداتها

حذرت وزارة المالية بحكومة الوفاق، الوزارات والمصالح الحكومية من استخدام إيراداتها أو جزء منها في إجراء أي مدفوعات.

وطالبت الوزارة في تعميم نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مراقبي المراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالمناطق، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات والمركز والمصالح العامة، والمراقبين الماليين بالجامعات والمستشفيات والمعاهد، بتوريد ما يتم تحصيله من إيرادات إلى خزائن الوزارة أو حساباتها لدى مصرف ليبيا المركزي أو فروعه.

وشدّدت الوزارة في تعميمها على أنه لا يجوز لهذه الوزارات أو المصالح الحكومية أن تستخدم إيراداتها أو جزء منها في إجراء أي مدفوعا، منوهةً بأن الموضوع في غاية الأهمية، وكل من يخالف سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

