تباين سعر الدينار الليبي في السوق السوداء

سجلت السوق الموازية، تبايناً في سعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال التعاملات المسائية مابين الارتفاع والانخفاض أمام الدولار واليورو والاسترليني على وجه الخصوص.

وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير في العاصمة طرابلس لهذا اليوم، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة:

#نهاية_السوق

-الدولار =3.97 دينار

-الدولار حوالة تركيا/دبي= 3.99 دينار

-الدولار بشيك المصدق =4.08 دينار مصرف الجمهورية

-الدولار بشك المصدق =4:10 دينار مصرف التجارة والتنميه

-اليورو =4.35.5 دينار

-الباوند =5.02 دينار

-بطاقات 500$ دولار =3.60 دينار

-بطاقات 10الف دولار =3.70 دينار

-100دينار ليبي =72 دينار تونسي

-100 دينار تونسي =137دينار ليبي

-100دينار ليبي =400 جنيه مصري

-الذهب المسبوك =138.5 دينار للجرام

-الذهب الكسر عيار 135.5=18 دينار للجرام

-الفضة الكسر =1.65 دينار لجرام.