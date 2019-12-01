مركزي طرابلس يكشف كمية العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي

كشفت بيانات جديدة أصدرها مصرف ليبيا المركزي في النشرة الاقتصادية عن الربع الثالث من العام الجاري أن إجمالي العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي بلغت 36 مليارا و38 مليون دينار متراجعة بمقدار 330 مليونا بالمقارنة مع الربع الثاني التي بلغت فيه آخر يوليو الماضي 36 مليارا و368 مليون دينار.

نشرة المركزي لم تشمل العملة المصدرة من مركزي البيضاء المقدرة بنحو 11 مليار دينار ليبلغ الإجمالي العام نحو 47 مليار دينار.

كما جاء في النشرة أن إجمالي الودائع تحت الطلب في المصارف تراجعت إلى 71 مليارا و696 مليون دينار بمقدار خفض بلغ مليارا و76 مليونا بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الجاري التي كانت تبلغ فيه 72 مليارا و763 مليون دينار.

وأظهرت نشرة المركزي أن مؤشر التضخم، لم ينشر كما جرت العادة المعدلات العامة عن كل ربع، بل اكتفى في نشرته الاقتصادية الثالثة لهذا العام بما أسماه معدل عام للتضخم قدره سالب واحد فاصلة سبعة (1.7-) عن الفترة مابين يناير ونهاية الربع الثاني بدون نشر أي تفاصيل عن الربع الثالث.

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