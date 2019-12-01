اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019،  خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

اسعار العملات اليوم في السوق الموازي
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 3.965 دينار 3.955 دينار
اليورو 4.34 دينار 4.26 ينار
الجنية الاسترليني 5.02 دينار 4.94 دينار
الليرة التركية 0.69 دينار 0.61 دينار
الدينار التونسي 1.38 دينار 1.30 دينار
الجنية المصري 0.22 دينار 0.212 دينار
الدينار الاردني 5.50 دينار 5.42 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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