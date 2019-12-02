موظفو “كهرباء غات” يطالبون بمرتباتهم المتوقفة منذ عامين

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نظم موظفو الشركة العامة للكهرباء والعاملون في القطاع بمدينة غات وقفة احتجاجية طالبوا فيها بحقوقهم المادية .

وأوضح المحتجون خلال بيان أصدروه أثناء وقفتهم بأن مستحقات الموظفين من مرتبات ونحوها متوقفة منذ سنتين ولم يصرف لهم منها شيئاً .

وشدد المحتجون على مطالبتهم باستلام مرتباتهم كاملة عن الفترة مابين عامي 2017 إلى 2019 علماً بأن إيرادات المنطقة الجنوبية من جباية الكهرباء جيدة، حسب ماورد في البيان وعليه فقد أعطى الموظفون بالقطاع مهلة 7 أيام داعين جهات الاختصاص إلى عدم تجاهل المطالبة لما في ذلك من تداعيات على أرض الواقع.

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