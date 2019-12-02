ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|3.94 دينار
|3.93 دينار
|اليورو
|4.34 دينار
|4.26 ينار
|الجنية الاسترليني
|5.02 دينار
|4.94 دينار
|الليرة التركية
|0.69 دينار
|0.61 دينار
|الدينار التونسي
|1.38 دينار
|1.30 دينار
|الجنية المصري
|0.22 دينار
|0.212 دينار
|الدينار الاردني
|5.50 دينار
|5.42 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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