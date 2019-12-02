أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 02 ديسمبر 2019

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي ( سوق المشير) اليوم الاثنين 02 ديسمبر 2019، الساعة 12.20……. القيم الآتية:
دولار =3.95 دينار (بيع وشراء)
دولار حوالة تركيا/دبي= دينار 3.96.5 (بيع وشراء)
دولار بشيك المصدق الجمهورية =4.02 دينار
دولار بشك المصدق التجارة والتنميه =4:03 دبنار
اليورو =4.34 دينار(بيع وشراء)
الباوند =5.02 دينار (بيع وشراء)
بطاقات 500$ دولار =3.60 دينار
بطاقات آلاف دولار =3.70دينار
100دينار ليبي =72 دينار تونسي
100 دينار تونسي =137دينار ليبي
100دينار ليبي =400 جنيه مصري
الذهب المسبوك الجرام =139دينار
الذهب الكسر عيار 18 الجرام = 136دينار
الفضة الكسر الجرام =1.65دينار
*يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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