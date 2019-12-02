أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 02 ديسمبر 2019

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي ( سوق المشير) اليوم الاثنين 02 ديسمبر 2019، الساعة 12.20……. القيم الآتية:

دولار =3.95 دينار (بيع وشراء)

دولار حوالة تركيا/دبي= دينار 3.96.5 (بيع وشراء)

دولار بشيك المصدق الجمهورية =4.02 دينار

دولار بشك المصدق التجارة والتنميه =4:03 دبنار

اليورو =4.34 دينار(بيع وشراء)

الباوند =5.02 دينار (بيع وشراء)

بطاقات 500$ دولار =3.60 دينار

بطاقات آلاف دولار =3.70دينار

100دينار ليبي =72 دينار تونسي

100 دينار تونسي =137دينار ليبي

100دينار ليبي =400 جنيه مصري

الذهب المسبوك الجرام =139دينار

الذهب الكسر عيار 18 الجرام = 136دينار

الفضة الكسر الجرام =1.65دينار

*يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية