سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2019 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2019 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وتباينت اسعار الصرف اليوم اما الدينار الليبي مابين الارتفاع والانخفاض في التعاملات اليوم وفيما يلي مؤشر الاسعار عبر الجدول التالي:

الدولار الامريكي-طرابلس 3.94 دينار الدولار الامريكي-زليتن 3.945 دينار اليورو 4.33 دينار الجنية الإسترليني 5.02 دينار الليرة التركية 0.69 دينار الدينار التونسي 1.38 دينار الجنية المصري 0.22 دينار الدولار الكندي 2.56 دينار الدينار الأردني 5.50 دينار حوالات دبي-تركيا 3.955 دينار كسر الذهب عيار 18 135 دينار كسر الفضة 1.65 دينار

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