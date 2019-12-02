انهيار مفاجئ للدولار واليورو بالسوق السوداء

سجلت السوق الموازية، انهياراً جديداً في سعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال التعاملات المسائية مابين الارتفاع والانخفاض أمام الدولار واليورو والاسترليني على وجه الخصوص.

وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير في العاصمة طرابلس لهذا اليوم، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة:

-الدولار =3.92.5 ، 4.92.75 دينار (بيع وشراء)

-الدولار حوالة تركيا/دبي= 3.95 دينار (بيع وشراء)

-الدولار بشيك المصدق =4.02 دينار مصرف الجمهورية

-الدولار بشك المصدق =4:03 دينار مصرف التجارة والتنميه

-اليورو =4.28 دينار (بيع وشراء)

-الباوند =5.00 دينار (بيع وشراء)

-بطاقات 500$ دولار =3.55 دينار (بيع وشراء)

-بطاقات 10الف دولار =3.65 دينار (بيع وشراء)

-100دينار ليبي =72 دينار تونسي

-100 دينار تونسي =137دينار ليبي

-100دينار ليبي =400 جنيه مصري

-الذهب المسبوك =137لجرام

-الذهب الكسر عيار 135=18 لجرام

-الفضة الكسر =1.65لجرام