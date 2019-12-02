لجنة الترتيبات المالية تبحث مع السراج ميزانية 2020

بحثت لجنة الترتيبات المالية مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مشروع ميزانية العام القادم.

وضم الاجتماع أيضا النائب في الرئاسي أحمد معيتيق، ووزراء التخطيط الطاهر الجهيمي والمالية فرج أبومطاري والاقتصاد والصناعة علي العيساوي.

وناقش الحاضرون الترتيبات الخاصة بالتنمية من خلال خطة ثلاثية للسنوات الثلاث القادمة، كما تناولوا الإيرادات التقديرية للدولة من مصادرها المختلفة، نفطية وسيادية أخرى.

من ناحية أخرى طرح الاجتماع ملف المصروفات المتعلقة بالمرتبات والنفقات العمومية، والأخرى المرتبطة بالمشروعات والبرامج التنموية للخطة الثلاثية، وكذلك المصروفات المتعلقة بالدعم واحتياجات قطاع النفط.

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