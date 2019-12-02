السراج يبحث مع لجنة الترتيبات الأمنية مشروع الترتيبات المالية لعام 2020

أخبار ليبيا24

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، مع أعضاء لجنة الترتيبات المالية لمناقشة مشروع الترتيبات المالية للعام القادم 2020.

وحضر الاجتماع كل من نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووزراء التخطيط، الطاهر الجهيمي، والمالية، فرج أبو مطاري، والاقتصاد والصناعة، علي العيساوي.

كما بحث الاجتماع الترتيبات الخاصة بالتنمية من خلال خطة ثلاثية للسنوات الثلاث القادمة، وتناول الاجتماع الإيرادات التقديرية للدولة من مصادرها المختلفة، نفطية وسيادية أخرى، حيث قدرت على أساس الأسعار التقديرية للنفط وتقديرات الحصيلة الجمركية وضرائب الدخل وغيرها.

من ناحية أخرى بحث الاجتماع المصروفات وتشمل المرتبات والمصروفات العمومية، ونفقات المشروعات والبرامج التنموية للخطة الثلاثية، وكذلك المصروفات المتعلقة بالدعم واحتياجات قطاع النفط.

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