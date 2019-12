«السراج» يُناقش مشروع الترتيبات المالية لعام 2020

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعا الاثنين، مع أعضاء لجنة الترتيبات المالية المتمثلة في وزراء التخطيط د. الطاهر الجهيمي، والمالية د. فرج ابومطاري، والاقتصاد والصناعة د. علي العيساوي.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاجتماع الذي عُقِد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، ناقش مشروع الترتيبات المالية للعام القادم 2020، وبحث الترتيبات الخاصة بالتنمية من خلال خطة ثلاثية للسنوات الثلاث القادمة.

وتناول الاجتماع الإيرادات التقديرية للدولة من مصادرها المختلفة، نفطية وسيادية أخرى، حيث قُدِرت على أساس الأسعار التقديرية للنفط وتقديرات الحصيلة الجمركية وضرائب الدخل وغيرها.

من ناحية أخرى بحث الاجتماع المصروفات وتشمل المرتبات والمصروفات العمومية، ونفقات المشروعات والبرامج التنموية للخطة الثلاثية، وكذلك المصروفات المتعلقة بالدعم واحتياجات قطاع النفط.

