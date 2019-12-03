انتشال أتلانتك بيتش الجانحة بميناء طرابلس يكلف 17 مليون دولار

أكد مصدران يعملان في ميناء طرابلس لـ218 اليوم الثلاثاء انتهاء أعمال انتشال السفينة أتلانتك بيتش التي جنحت في ميناء طرابلس مطلع العام الجاري قبل أن تغرق بسبب عدم قدرة الشركات الأجنبية على إنقاذها.

ووفقا لما صرح به المصدران اللذان امتنعا عن ذكر اسميهما لدواع أمنية فإن مصروفات عملية الانتشال تكفلت بها شركة التأمين الأجنبية ونادي الحماية الدولي المسجلة به أتلانتك وكشف المصدر ذاته أن عملية الإنقاذ الأولى قامت بها شركة أمريكية اسمها “تي تي” فرع سنغافورة بمساعدة شركات أخرى تحصلوا على 7 ملايين دولار نظير خدماتهم من شركة التأمين.

بينما أشرفت على عملية انتشال الحطام شركة “KOOLE” الهولندية التي تحصلت على 10 ملايين دولار لتبلغ تكلفة الأعمال كاملة 17 مليون دولار كما بعث مالك السفينة بشركة ثالثة أشرفت على عملية فحص مكان السفينة للتأكد من انتهاء الأعمال.

وأضاف المصدر أن العائمة الهولندية تستعد لمغادرة ميناء طرابلس الأيام المقبلة وهي آخر القطع البحرية التي شاركت في انتشال أتلانتك، أما عن ملف التعويض للتجار المتضررين فقد رجح المصدر أن شركة التأمين الدولي ستدفع للتجار أصحاب البضائع المؤمنة فقط.

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