ارتفاع أسعار النفط وسط حديث عن مساعي أوبك لخفض الإنتاج

سنغافورة-العنوان

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تنامي الآمال بأن تتفق أوبك وحلفاؤها على تخفيضات أكبر للإنتاج في اجتماع الأسبوع الجاري رغم أن المكاسب كانت محدودة مع تشكيك بعض المحللين في تنفيذ تخفيضات أكبر.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 17 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 61.09 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.7 بالمئة يوم الاثنين.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا او0.5 بالمئة إلى 56.21 دولار للبرميل، وكان العقد ارتفع 1.4 بالمئة أمس.

وتدرس أوبك وحلفائها خطة لزيادة تخفيضات الإمدادات الحالية البالغة 1.2 مليون برميل يوميا بواقع 400 ألف برميل يوميا وتمديد التخفيضات حتى يونيو.